Подлодка, которая ночью отстрелялась по Одессе, вернулась в порт базирования.

Оккупанты провели ротацию своих ракетоносцев в Черном море на фоне продолжающихся ракетных ударов по югу Украины. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Подлодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования. На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого – до 8 "Калибров", – сообщил он.

По словам Назарова, уровень ракетной опасности остается чрезвычайно высоким. Спикер подчеркнул, что враг атакует украинскую территорию ракетами не только ночью: на днях мощная атака по инфраструктуре Одесской области была осуществлена днем.

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"Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте собственной безопасностью и переходите в укрытие. Во время тревоги не помогайте врагу и не гонитесь за хайпом, не спешите обнародовать результаты попаданий и не освещайте боевую работу сил обороны", – обратился Назаров к украинцам.

Ракетные удары по Украине

Минувшей ночью российский агрессор осуществил очередную ракетную атаку по южным регионам Украины. Захватчики атаковали Одесскую область 19 ракетами разных типов. Украинской ПВО удалось перехватить девять из них. В частности уничтожены пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Однако враг использовал также две баллистические ракеты "Искандер-М" и пять крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион". Их перехватить не удалось. Результатом стало в частности попадание одной из ракет прямо по Свято-Преображенскому собору в Одессе.

К настоящему моменту известно об одном погибшем и двух десятках раненых.

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