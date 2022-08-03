По предварительным сведениям, противники открывали огонь по Харькову из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В среду, 3 августа, ракеты по Харькову оккупанты запустили из Белгорода.

Об этом в своем Tеlegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно пострадавших нет", - сообщил он.

Синегубов также отметил, что за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар. В Золочевской громаде горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли удары по Харькову, обошлось без жертв.

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