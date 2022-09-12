Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

В Харькове в результате сегодняшних обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в городе пропал свет и прекращено водоснабжение.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - написал он. Видео дня

По его информации, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, оккупанты нанесли удар по Основянскому и Киевскому районам Харькова. Известно об одном погибшем и четырех раненых.

11 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара оккупантов по инфраструктурному объекту во многих районах города исчезло электро- и водоснабжение.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты нанесли удара по ТЭЦ-5 в Харькове.

По состоянию на утро 12 сентября электроснабжение в Харькове восстановили практически во всех районах.

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