Информация о пострадавших в результате обстрела Харькова уточняется.

В понедельник, 12 сентября, в 13:11 в городе Харьков и в области объявили воздушную тревогу. Как сообщают местные паблики, перед этим жители слышали взрыв.

Информацию об обстреле россиянами города подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал харьковчан беречь себя и находиться в укрытиях.

"Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!"- написал он. Видео дня

Позже Синегубов добавил, что есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, один человек погиб, ранен один прохожий.

"Обстрел Харькова. Массовый. Попадания по центру города, прилеты в Основянском и Киевском районах", - написал мэр города Игорь Терехов.

О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

Корреспондент УНИАН сообщает, что после "прилета" по городу Харьков снова остался без света, наблюдаются перебои в работе интернет-сети.

По состоянию на 13:50 известно о четырех раненых в результате российской атаки по городу.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

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