В понедельник, 12 сентября, в 13:11 в городе Харьков и в области объявили воздушную тревогу. Как сообщают местные паблики, перед этим жители слышали взрыв.
Информацию об обстреле россиянами города подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал харьковчан беречь себя и находиться в укрытиях.
"Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!"- написал он.Видео дня
Позже Синегубов добавил, что есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, один человек погиб, ранен один прохожий.
"Обстрел Харькова. Массовый. Попадания по центру города, прилеты в Основянском и Киевском районах", - написал мэр города Игорь Терехов.
О разрушениях и пострадавших информация уточняется.
Корреспондент УНИАН сообщает, что после "прилета" по городу Харьков снова остался без света, наблюдаются перебои в работе интернет-сети.
По состоянию на 13:50 известно о четырех раненых в результате российской атаки по городу.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.
В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.
Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.