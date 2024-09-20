Чтобы увеличить интервал между массированными атаками РФ необходимо и дальше уничтожать склады и арсеналы с ракетами, отмечает Олег Жданов.

На сегодняшний день в ракетных запасах россиян больше всего "Калибров" и Х-101. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Киев24. Он считает вполне вероятным, что очередная ракетная массированная атака россиян может произойти в ближайшие дни.

"Обычно месяц-полтора есть интервал между массированными ракетными ударами со стороны РФ по территории нашей страны. Поэтому вполне вероятно ожидать", - сказал Жданов.

По его словам, оккупанты могут использовать ракеты Х-101 и "Калибры", потому что имеют их больше всего.

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"Калибров у них почти вдвое больше, чем ракет Х-101... Не забываем о крылатых ракетах Х-555 - аналог Х-101. Россия производит, если брать Калибры, Х-101, Х-555 - где-то до 100 ракет в месяц. На сегодняшний день самый большой запас ракет Калибр и Х-101", - рассказал Жданов.

Однако он не считает, что россияне за одну атаку применят сразу сотню ракет.

"Надо учитывать техническое состояние самолетов. Потому что самое главное это носители. Если с ракетами как-то справятся, то технологии по строительству новых самолетов Ту-95 МС на сегодняшний день в РФ уже нет. У них проблема даже с обслуживанием и капитальным ремонтом этих самолетов. Потому что мы заставили их летать из Мурманской области. Они их гоняют, а это моторесурс. Обратите внимание, последние полгода, а может и больше, Ту-95 за редким исключением берут 4 ракеты. Но не берут 8 или 10, как они брали зимой 2022-2023 годов, когда у нас здесь был почти блэкаут. А это говорит об износе машин, об их техническом состоянии и возможностях", - подчеркнул Жданов.

По его словам, в последние атаки россияне волнами выводили самолеты на рубежи сброса ракет для того, чтобы создать хоть какую-то массовость их применения.

Эксперт добавил, что сейчас перед нами задача найти полевые склады с ракетами и уничтожить их. Он отметил, что в Торопце Тверской области России был уничтожен арсенал хранения ракет, но есть ракеты уже переданы в войска для применения.

"Таких арсеналов как в Тверской области осталось 6 и мы знаем, где ракеты могут храниться. Но есть определенное количество ракет, которые находятся на полевых складах, то есть они выданы из арсеналов в войска. И здесь главная проблема отыскать эти полевые склады и уничтожить. Как это было в Воронежской области. Надо уничтожать военный запас и, таким образом, мы сможем себе обеспечить больший интервал между ракетными ударами", - резюмировал Жданов.

Он также подчеркнул, что Украине крайне не хватает систем ПВО, поэтому страдают населенные пункты.

"У нас хватит пальцев на руках, чтобы посчитать наши противоракетные комплексы. По классике организации противовоздушной обороны, эти все ракеты должны сбиваться на подступах к городам и объектам. Мы, к сожалению, не можем организовать такую систему, поэтому вынуждены сбивать где угодно эти ракеты - и над объектами, и над городами. Иногда они преодолевают оборону, когда не хватает возможности их уничтожить", - пояснил эксперт.

Удар ВСУ по военным складам в Торопце

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что украинские дроны попали по большому складу Минобороны России, который находится в Торопце. Источники УНИАН сообщили, что российскую территорию атаковали более 100 ударных беспилотников и после атаки в Торопце состоялась серия мощных взрывов.

По данным СНБО, на указанном складе МО россияне складировали полученные северокорейские баллистические ракеты KN-23.

На территории РФ может быть до 15 таких военных складов, как в Торопце, сообщил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

OSINT-исследователь Tendar на основе спутниковых снимков заявил, что арсенал в Торопце разрушен на 70-90%. В лучшем случае у россиян получится спасти 10-20% боеприпасов, находившихся на базе.

Ранее, в июле, дальнобойные дроны ВСУ атаковали российский склад боеприпасов в Воронежской области. Аналитики Defense Express информировали, что этот склад занимал площадь в 9 тысяч квадратных метров. По их данным, из него россияне пополняли запасы подразделений своих войск в Украине, и, кроме того, использовал для террористических обстрелов.

СМИ сообщали, что на складе оккупанты хранили ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии и ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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