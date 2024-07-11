В результате российских ударов в Украине погибли 44 человека и 196 пострадали.

Во время ликвидации последствий очередного удара России по Киеву 8 июля спасателям в первые минуты мешали пробки и неправильная парковка водителей.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага. "8 числа у нас была одна из самых массированных атак россиян на нашу страну и, в частности на столицу... Под обстрелы в утреннее время попали Киев, город Днепр, Кривой Рог и частично Киевщина. К сожалению, погибли 44 человека и 196 человек пострадали, из них десять детей. Спасателями было спасено 11 человек, из них трое детей", - напомнила она во время пресс-конференции.

Водолага уточнила, что в Киеве в результате атаки погибли 33 человека, 125 пострадали, из них десять детей. 11 человек были спасены. Представительница ГСЧС отметила, что спасатели выезжали в семь районов столицы, было обработано более 500 заявок на линию "101" относительно попаданий и падения обломков.

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"В целом спасатели работали на 18 локациях. Но самыми массированными и страшными были пять локаций: это, конечно, детская больница "Охматдет", заведение "Адонис", это жилой дом в Шевченковском районе, в Голосеевском районе и бизнес-центр на Ушинского. Именно там, где погибли люди", - сказала Водолага.

Дольше всего по времени, добавила она, спасатели работали на двух локациях: это детская больница и жилой дом на ул. Сальского. "Скажу, что сложность заключалась на первых минутах, - это пробки, это неправильная парковка. Когда спасатели доезжали до места, конечно, правоохранители перекрывали те места, где были попадания. Надо было проехать, надо было поставить машины на водоисточники", - подчеркнула представительница ГСЧС.

Она пояснила, что обычно такие события сопровождаются возникновением пожара и разрушениями. "Поэтому кроме того, что надо спасать одновременно людей, надо еще и тушить пожар... И делать это с минимальным риском для жизни людей, которые могут быть под завалами", - сказала Водолага.

Относительно "Охматдета" она также отметила, что вопрос восстановления здания будет решать соответствующая комиссия. "Не могу точно сказать, подлежит ли оно восстановлению или нет", - отметила руководитель пресс-службы.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, в том числе и по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в такие моменты ему хочется убить российского диктатора Владимира Путина.

10 июля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о смерти маленького мальчика, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

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