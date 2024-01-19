Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятные причины, по которым российские войска решили перенести массированные обстрелы на 06:00-08:00.
"Они растягивают. Рекордный массированный налет продолжался 11 часов. То есть, волна идет: сначала "шахеды", потом крылатые ракеты, потом баллистические ракеты. И, опять же, все это может сопровождаться нанесением ударов "шахедами". И 06:00-08:00 - это ж конец суточной смены", - предположил он.
Жданов напомнил, что раньше россияне пытались наносить удары в 3-4 утра, в самый тяжелый период несения службы, по словам врачей.
"С 6 до 8 это может быть пересменка. И они надеются, что смена тех же операторов за экранами радиолокационных станций снижает боевую готовность и боевую эффективность наших расчетов… Вполне может быть, что пересменка плюс окончательная усталость расчётов и начало движения в войсках".
По мнению Жданова, россияне "в поисках":
"Если у них не получается в одно время, они пытаются переносить на другое. Они ищут слабые места в нашей системе обороны, системе ПВО, в том числе и по временным интервалам".
Россия изменила тактику и стратегию обстрелов - что сообщалось
Напомним, УНИАН писал, что РФ изменила тактику обстрелов Украины, делая ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать. Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в связи с этим людям "необходимо изменить свое отношение к воздушным тревогам".
Также, как писал Business Insider, этой зимой Россия кардинально изменила стратегию ракетных обстрелов Украины, отказавшись от ударов по энергетике. Вместо этого агрессор сосредоточился на атаках объектов оборонной промышленности.