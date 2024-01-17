Прошлой зимой россияне пытались бить по гражданской инфраструктуре, однако эти военные преступления оказались малоэффективными в достижении военной победы.

Этой зимой Россия кардинально изменила стратегию ракетных обстрелов Украины, отказавшись от ударов по энергетике. Вместо этого агрессор сосредоточился на атаках против объектов оборонной промышленности, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что предыдущие попытки россиян навредить коммунальной инфраструктуре "повлекли опустошение в городах", но не сломали волю украинского населения к борьбе и не дали никакого результата на поле боя.

Этой зимой Россия снова начала ракетную кампанию, но уже с новой стратегией, которая, по мнению экспертов, может оказаться гораздо большей проблемой для Украины. Теперь россияне целят в украинскую оружейную промышленность и объекты военной логистики. И это происходит именно тогда, когда на фоне сокращения западной поддержки собственное оружие становится для Украины крайне важным.

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Эксперт по ракетным технологиям в Университете Осло (Норвегия) Фабиан Хоффманн заявил Business Insider, что прошлой зимой, несмотря на общую трагичность этих событий, он был доволен тем, что "Россия оказалась настолько глупой", чтобы потратить все свои ракеты на борьбу с гражданской инфраструктурой.

"Потому что представьте, насколько эффективнее они были бы, если бы использовали их против целей на передовой. Или против промышленности и логистики. С военной точки зрения целенаправленная борьба с населением абсолютно неэффективна", – говорит эксперт.

Но теперь Россия все же меняет тактику. Отчеты за последние два месяца показывают, что Россия попала в цель, а в некоторых случаях утверждала, что уничтожила ракетный завод, склад боеприпасов, склад военного оборудования и завод, который производит беспилотники и ремонтирует военную технику.

Тимоти Райт, ракетный эксперт из Международного института стратегических исследований, сказал Business Insider, что на руку Украине здесь играют два обстоятельства. Во-первых, значительная часть оружия ВСУ ремонтируется за пределами страны, например в Польше.

Во-вторых, внутренняя оружейная промышленность Украины разбросана по многим объектам, что затрудняет ее эффективное уничтожение. "Возможность идентифицировать их, а затем нанести удар по этим небольшим объектам – действительно, очень трудно", – говорит эксперт и добавляет, что часто российские ракеты "попадают в поля" из-за нехватки разведывательных данных.

И все же эксперты предупреждают, что Россия может реализовать "концентрированную и хорошо организованную антипромышленную кампанию", которая станет "чрезвычайно проблематичной для Украины". Именно поэтому Украине отчаянно нужно больше систем противоракетной обороны.

Производство оружия в Украине

Как писал УНИАН, в конце прошлого года правительство отчиталось о значительном росте военного производства в Украине. В частности производство минометных мин выросло в 42 раза, артснарядов – почти в три раза. Всего в 2023 году Украина произвела втрое больше боеприпасов, чем в прошлом году.

По словам Владимира Зеленского, в этом году украинская промышленность должна поставить на фронт миллион дронов. В правительстве уверяют, что это вполне реально.

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