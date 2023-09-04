Глава МИД подчеркнул, что надо спрашивать в середине немецкого правительства, действительно ли Шольц блокирует предоставление Украине дальнобойных ракет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus находится у канцлера Германии Олафа Шольца "на столе", он должен его принять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам. В частности, у Кулебы спросили, является ли канцлер Германии Олаф Шольц единственным лицом, которое блокирует предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

"И это надо спросить в середине немецкого правительства. Я думаю, что у канцлера Германии это решение лежит на столе, и он должен его принять", - сказал Кулеба.

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Также у главы МИД спросили о перспективах предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Это решение открыто. Оно совершенно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем мы это обсуждали, и он это подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением и количеством для того, чтобы принять окончательное решение", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. "Поэтому, здесь будет более чем естественно, если Германия и Соединенные Штаты присоединятся к этой коалиции", - сказал Кулеба.

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Киев впервые запросил у Берлина ракеты Taurus в мае. Стоит отметить, что тогда украинская армия только готовилась к тому, чтобы начать контрнаступление 2023.

10 августа СМИ сообщили, что немецкое правительство скоро может объявить о передаче Украине этих боеприпасов. Позже западные журналисты утверждали, что Украине скоро "не светят" такие ракеты.

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