ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку в Украину немецких ракет Taurus.

Правительство Германии в ближайшее время может объявить о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus на фоне растущего давления по необходимости поставок этого оружия.

Об этом пишет немецкое издание T-Online со ссылкой на источники в кругах правящей коалиции. Канцелярия Олафа Шольца сейчас обсуждает этот вопрос с Соединенными Штатами.

Источники в правящей партии добавили сообщили, что ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку в Украину немецких ракет Taurus. На прошлой неделе канцлер Олаф Шольц поручил Министерству обороны подготовить документ, в котором обобщаются наиболее важные факты о Taurus: наличие в вооруженных силах Германии, риски, эффективность оружия.

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По словам нескольких немецких социал-демократов, координаций действий Берлина и Вашингтона может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ATACMS. Источники отмечают, что скоординированные действия, особенно с США, являются обязательным условием для согласования канцлером новых систем вооружения для Украины.

Несколько депутатов от СДПГ сообщили t-online, что Украина до сих пор придерживалась обещания не использовать западное вооружение, в том числе британские и французские дальнобойные ракеты, для ударов по непосредственной территории России.

Ракеты Taurus для Украины - новости

Немецко-шведская крылатая ракета Taurus предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Дальность этих ракет составляет до 500 километров, однако Украине, скорее всего, передадут версию дальнобойностю до 300 км.

Как сообщал УНИАН, весной Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В Берлине подтвердили поступление запроса, но других деталей не сообщили. Министр обороны Германии Борис Писториус с осторожностью отнесся к предложению о передаче Украине этих дальнобойных ракет.

Тем временем, оппозиционные депутаты Бундестага неоднократно призывали действующее правительство передать Украине ракеты Taurus. В последнее время в этому требованию публично присоединились депутаты от правящей партии.

В начале августа Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине не является приоритетом для Берлина, назвав опасения по поводу таких поставок "очевидными". При этом он не стал категорически исключать их поставку в будущем.

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