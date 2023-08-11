Сейчас ничего не происходит, хотя все стороны оказывают давление для принятия решения насчет передачи Киеву дальнобойных ракет, выяснили журналисты.

В Минобороны Германии и офисе канцлера ничего не знают якобы о возможной передаче в скором времене Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Немецкому таблоиду Bild высокопоставленный чиновник из правительства сказал, что "сейчас решение не готовится". По словам собеседника издания, хотя все стороны оказывают давление для принятия решения насчет ракет, "в данный момент ничего не происходит".

10 августа СМИ писали, что правительство Германии скоро может объявить о передаче Киеву дальнобойных ракет на фоне растущего давления по необходимости поставок этого вооружения.

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Украинская сторона в мае впервые запросили у Германии ракеты Taurus, тогда наша армия только готовилась к проведению контрнаступательных действий.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что такие ракеты кардинально не изменит ситуацию, но усилят огневую мощь Сил обороны Украины.

Справка УНИАН. Ракета Taurus - это немецко-шведская крылатая ракета, которая предназначена для высокоточных ударов. Дальность ее действия составляет до 500 километров.

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