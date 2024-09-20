В РФ заявили, что скорость сбитого БПЛА составляла 400-500 км/ч, а боевая часть - около 100 кг.

В России публикуют фото обломков и хвастаются, что якобы сбили новую украинскую разработку - ракету-дрон "Паляниця". В Defense Express пришли к выводу, что больше похоже на то, что в РФ готовы называть так любой неидентифицированный дрон с реактивным двигателем.

"Сбили этот объект в районе поселка Колодное в Курской области под областным центром в примерно 100 км от границы или в 75 км от текущей линии фронта. Сами обломки сильно повреждены и на момент публикации российские источники не сообщали о нахождении каких-либо маркировок", - говорится в публикации.

Как пишет портал, в РФ заявили, что скорость сбитого летательного аппарата составляла 400-500 км/ч, боевая часть - около 100 кг, дальность - 400-700 км, а единственная причина, по которой россияне идентифицирована "Паляницю" в этом объекте - турбореактивный двигатель неустановленной марки.

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"На фото можно заметить, что фюзеляж сделан из углеродного волокна, традиционно используемого в дронах. И хотя саму форму фюзеляжа очень сложно установить, но создается впечатление, что речь идет о "летающем крыле", а не классической аэродинамической схеме среднеплана (как у "Паляниці", согласно официальным изображениям, - УНИАН)", - добавили в Defense Express.

При этом на портале предположили, что РФ вполне могла сбить свой БПЛА, например, аналог реактивного Shahed-238, или любой другой реактивный БПЛА из тех, которые Украина уже использовала для дальнобойных ударов.

Ракета-дрон "паляниця" - что сообщалось

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом и успешном боевом применении украинской разработки - ракеты-дрона "Паляниця".

"В ракетную программу Украины входит "Паляниця". В кластер входит на сегодня три изделия. Испытания первого элемента прошло положительно, с чем я и поздравил наше государство".

По словам президента, "Паляниця" намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов.

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