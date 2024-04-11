Он считает, что в законопроекте №10449 нет действенных норм в отношении уклонистов.

Максим Жорин из третьей штурмовой бригады, которая защищает Авдеевское направление, выразил негатив в связи с той версией мобилизации, которую сегодня приняла Рада.

Критику относительно норм законопроекта №10449 заместитель командира 3 ОШБр выразил из-за снисходительности его норм в отношении уклонистов. Закон должен быть жестче, акцентировал Жорин.

"Коротко по принятому закону - по моему личному мнению, он должен быть более жестким. В части ответственности уклонистов особенно, потому что сейчас не вижу там действенных норм вообще", - написал он в социальных сетях.

Жорин также раскритиковал закон о снижении призывного возраста в Украине до 25 лет - считает, что адекватно было бы срезать возраст еще больше. "Снизить еще, потому что армия нуждается в молодых здоровых людях", - пояснил.

Военный привел пример боев, в которых участвует 3 ОШБр: в них большую энергичность проявляют именно молодые люди. Также такие украинцы обладают большей мотивацией воевать, поскольку росли во время независимой Украины, добавил он.

Резюмировал публикацию Жорин саркастическим "резюме": страна должна радоваться, что нардепы приняли хоть что-то, учитывая то, как "настойчиво" они голосовали и рассматривали законопроект несколько месяцев.

Рада приняла закон о мобилизации без срока демобилизации

Сегодня Верховная рада Украины во время второго чтения поддержала 283-а голосами нардепов законопроект о мобилизации. По нему несколько месяцев шли обсуждения среди военных и экспертов - все ждали "революционных" решений от парламента, поскольку на войне есть проблемы с ротациями защитников из-за нехватки людей.

В одной из его норм нардепы планировали прописать сроки демобилизации - конкретные периоды, сколько должен отслужить военный, чтобы его отпустили домой, и через какой срок возможна повторная мобилизация. Однако в версии, которую приняли нардепы, убрали эту норму вообще.

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