В ОП подчеркнули, что безопасность Украины зависит прежде всего от способности защищаться. Чтобы делать это эффективно, стране нужна долгосрочная поддержка союзников.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает к жесткому ответу мира на ядерный шантаж России, иначе дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами.

Как сообщает пресс-служба ОП, об этом говорится в колонке Ермака, опубликованной в американском журнале The Atlantic.

Он обращает внимание на то, что накануне Кремль провел на оккупированных территориях Украины фейковые референдумы и признал их результаты. Кроме того, проигрывая на поле боя в Украине, РФ начала угрожать ядерными ударами, чтобы заставить украинское государство отказаться от борьбы за своих людей и свою землю.

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"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая страна, которая его не имеет, будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся бесполезными. Дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами", - подчеркнул Ермак.

Поэтому, по его убеждению, сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решимость и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж. Одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора безопасности, рекомендации к которому недавно были представлены.

Ермак напомнил, что в сентябре вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном был подготовлен набор рекомендаций на основе консультаций с международной группой экспертов.

"Мы призвали к разработке Киевского договора безопасности - документа о стратегическом партнерстве, которое объединяет Украину и ряд государств-гарантов", – рассказал руководитель ОП.

По его словам, принцип действия этого соглашения прост: безопасность Украины зависит прежде всего от способности защищаться. Чтобы делать это эффективно, Украине нужна долгосрочная поддержка союзников. Он отметил, что этот договор направлен на оказание практической помощи в укреплении обороноспособности Украины.

"Основная группа союзников Украины, которая имеет значительный военный потенциал, могла бы взять ряд обязательств, которые являются политически и юридически обязательными. В дополнение к этим обязательствам более широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что эти рекомендации не заменяют стремление Украины получить членство в НАТО. Гарантии безопасности будут защищать наше государство, пока оно не присоединится к Альянсу, пояснил Ермак.

"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и в конце концов для победы – это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о безопасном будущем для всего мира", – подытожил Ермак.

Попытка аннексии Россией областей Украины:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Он заявил, что Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке обороны Украины от российских войск.

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