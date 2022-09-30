В РФ для мобилизованных не хватает формы, бронежилетов и аптечек, отметил эксперт.

В России в среднем два раза в год в армию призывают приблизительно 130 тыс. человек, эта цифра является показателем пропускной способности мобилизационной системы.

РФ может набрать такое число мобилизованных, а потом "начнется коллапс", рассказал полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт Олег Жданов в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, коллапс уже виден - не хватает формы, бронежилетов, касок, аптечек.

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"…в среднем Россия призывает где-то 130 тыс. два раза в год... Кстати, весенний призыв был провален, и они на две недели его продлевали - не смогли набрать необходимое количество. Но 130 тыс. - это показатель пропускной способности системы мобилизации РФ. Да, они такое число могут собрать, а дальше начнется коллапс...", - предупредил собеседник.

Частичная мобилизация в России 2022 и протесты в Дагестане - важные новости

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизации российских военнослужащих.

Глава России утверждал, что мобилизовать будут только тех военных, которые находятся в запасе. Российский министр обороны Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек, однако в росСМИ утверждают, что в ряды армии могут попасть более миллиона человек.

В сети не раз сообщали, что повестки получают не только военные в запасе.

Западные СМИ писали, что после объявления Путиным мобилизации более 200 тысяч человек уже покинули Россию.

Из-за мобилизации в Дагестане начались мощные протесты, на улицы вышли сотни человек. Самый крупный митинг прошел в столице Дагестана Махачкале. Большинство протестующих - женщины, они выступали против того, чтобы близкие мужчины шли воевать против Украины.

Росийские силовики применили против участников протестов слезоточивый газ, были задержаны свыше сотни человек.

Справка УНИАН. В России обычно людей, которые не находятся в запасе, призывают в армию с 1 апреля по 15 июля и в период 1 октября - 31 декабря.

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