Сейчас все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены.

Идет 16-й день полномасштабной атаки России на Украину, в который путинская армия продолжает штурм украинских городов. Мало того, враг пытается спровоцировать в Украине техногенную катастрофу.

По данным украинской разведки, президент страны-агрессора владимир путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции, ответственность за которую "припишут" Украине.

Для имитации причастности наших военных к крушению на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства", чтобы подтвердить свою версию. В частности, в районе аэропорта Антонова в Гостомеле заметили российские авторефрижераторы, собиравшие тела погибших украинских бойцов. Есть вероятность, что их выдадут за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.

В настоящий момент ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Вместо этого туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомников входят и российские диверсанты для организации теракта, передает разведка.

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