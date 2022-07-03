Сейчас в России все держится на кое-каком наступлении ее армии, но после перехода украинских военных в контрнаступление в РФ начнется истерика, считает Алексей Арестович.

Первым крупным шагом к провалу России в войне против Украины станет деоккупация Херсона.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Он отметил, что сейчас в России все держится на кое-каком наступлении ее армии, но после перехода украинских военных в контрнаступление в РФ начнется истерика.

"Когда мы начнем наступать, а мы рано или поздно начнём. Скорее рано. То истерика в российском обществе и высших кругах власти, достигнет такой зрады, что нам и не снилось. В РФ все держится на том, что армия как-то наступает и цены на энергоносители высокие. Когда мы вернем под контроль Херсон, это станет первым крупным шагом к российскому провалу", - говорит Арестович.

Он назвал происходящее сейчас "растянутым российских поражением", после которого "специальная операция" начнется в самой России.

"Кто будет там наводить порядок? Украинские миротворцы. Не в виде интервенции, а по приглашению условного временного правительства", - считает Арестович.

Успешное контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Наши военные постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях. На днях было закреплен контроль над деревней Потемкино.

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", – отметили в ВСУ.

Вместе с тем, по данным украинской разведки, российские дезертиры, боясь превратиться в удобрение, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут – через Арабатскую стрелку в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: