Россия из-за действий Путина только слабеет, считает американский дипломат.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин намерен "уничтожить и терроризировать Украину".

По ее словам, "мир должен быть готов к очень долгому и очень трудному пути".

"Если последние две недели нам что-то и показали, так это то, что украинский народ не собирается сдаваться. И многие сами россияне, в том числе многие российские солдаты, не хотят этой войны. Мы неделями предупреждали Москву, что, в конце концов, Россия станет слабее, а не сильнее, развязав эту войну. Это уже подтверждается. Вопрос в том, сколько разрушений готов нанести президент Путин из-за этой огромной ошибки", - говорит дипломат.

Томас-Гринфилд заявила, что США "возмущены участившимися сообщениями о нападениях Москвы, причиняющих вред гражданскому населению Украины в ее неспровоцированной и неоправданной войне против украинского народа", и выразила растущую обеспокоенность защитой гражданских лиц в этом конфликте, особенно женщин и девочек, а также пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

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