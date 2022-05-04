Он заявил, что Кремль решил продолжать войну.

Президент РФ Владимир Путин твердо намерен перемолоть в этой войне все мужское население России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, Кремль взял курс на продолжение войны и может снова собрать несколько десятков тысяч военнослужащих для наступления.

"Массу военную они получат. Эта масса будет вооружена, у них будут танки, БТР, БМП. Она может снова пойти под Киев, например. Просто судьба у нее одна и та же. Элитные дивизии мы перемололи, будучи хуже вооруженными и менее готовыми, чем сейчас, а теперь, имея опыт на конкретных рубежах, мы встретим армию, которая еще не воевала", - сказал советник главы ОП.

Арестович убежден, что этот цикл будет продолжаться, пока путинский режим согласен его повторять.

"И это еще раз меня убеждает, что Путин - американский или китайский шпион. Потому что так эффективно сокращать мужское население России может только человек, который с любовью это делает, искренне, за большие деньги или по специальному заданию", - отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая.

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