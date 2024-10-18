По словам Киричевского, важно не превратиться в Россию времен Керенского, когда мобилизовали женщин.

Если не предпринимать никаких кардинальных шагов, то мы рискуем всей страной просто закончиться в этой войне. Об этом сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский, комментируя выступление бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Королевском институте международных отношений Chatham House, где он отмечал, что Украине, вероятно, придется мобилизовать женщин, чтобы защищать Европу.

Он напомнил, что россияне еще прошлой осенью публиковали свой расчет, по которому получалось, что у нас мужского демографического ресурса - от 18 до 60, которых реально можно взять в армию, хватит, чтобы воевать до 2030 года.

"А дальше мы закончимся как страна", - отметил эксперт.

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По его словам, возможно, поэтому Залужный и пошел на тот шаг, чтобы опубликовать тезисы выступления с мероприятия, формат которого не предусматривает публичного обсуждения, потому что надо искать какие-то варианты выхода.

Киричевский отметил, что у всех должно быть понимание, что воевать до 2030 года и закончиться физически, Украина не может себе позволить. Он отметил, что таким образом Залужный побудил партнеров к совместному поиску путей выхода из этой войны.

Эксперт отмечает, что Залужный сказал о крайностях, когда Украине придется воевать в позиционной войне годами вплоть до мобилизации женщин:

"В истории был единственный масштабный случай, когда женщин привлекали в боевые части - это была Россия времен Керенского. Чтобы хоть как-то удержать фронт. Не дай бог, чтобы мы превратились в Россию времен Керенского, когда надо мобилизовать женщин".

Выступление Залужного в британском Королевском институте международных отношений

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House, отмечал, что если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, Украина это сделает. При этом он подчеркнул, что не нужно допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, и это должен быть другой путь, чем призыв украинских женщин.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, возможна ли сейчас обязательная мобилизация женщин. По его словам, вопрос мобилизации женщин сейчас даже не обсуждается.

По убеждению нардепа, слова Залужного имели "нотки сарказма", чтобы партнеры понимали, что речь идет не только о защите Украины, и необходимо сконцентрироваться на помощи и увеличить поддержку, чтобы не пришлось украинским женщинам защищать Европу.

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