По словам Арестовича, самый большой доход России приносит именно нефть. Отказ от ее продажи приведет к обострению проблем в РФ.

Россия решила не поставлять нефть странам, которые присоединились к эмбарго на это сырье. Таким образом президент РФ Владимир Путин лишает российский бюджет 2/3 доходов.

Об этом рассказал Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным. Он прогнозирует, что теперь Россию ждет судьба Советского союза.

"Путин настоящий акробат. Он умудрился одновременно подпилить сук и выстрелить себе в голову. Достаточно сложная гимнастическая процедура, но он смог это сделать - великий тактик и политик. Кому хуже будет от того, что Москва не будет продавать нефть тем, кому раньше продавала? Куда ее девать эту нефть? Это же надо глушить скважины, а это процедура крайне болезненная и почти безвозвратная. Разливать ее в ведра по всей России?" - Объяснил ситуацию эксперт.

По словам Арестовича, самый большой доход России приносит именно нефть. Отказ от ее продажи приведет к обострению проблем в РФ.

"В Украине и мире создан такой мем, что Россия - это великая газовая держава, но на самом деле самый большой доход - от нефти. Он говорит: "Мы продавать не будем". Уже наступившие последствия для российского бюджета будут резко усугубляться. Где-нибудь в феврале уже будут чувствоваться совсем... К лету будет то, что называется задница. А дальше... мне тут подарили симпатичную наклейку, которую можно рассматривать как из области прогнозирования", - пошутил он.

Арестович показал наклейку, на которой Путин лежит в гробу с подписью "Смерть врагам".

Эмбарго на российскую нефть

3 декабря Совет Евросоюза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из РФ, на уровне 60 долларов за баррель. Примечательно, что 30 ноября в российском Приморске нефть отгружали по $48 за баррель. Вслед за ЕС к эмбарго присоединились страны G7 - США, Канада, Японию, Франция, Британия, Германия, Италия.

Во вторник, 27 декабря, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Указом запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

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