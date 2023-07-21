В ближайшем окружении российского лидера царит страх

Арест террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) показывает панические настроения в элите России. Там планируют зачищать практически все Z-сообщество.

Как пояснил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, речь идет о "зачистке" всех радикалов, которые хотят масштабирования войны. По его словам, это происходит из-за того, что в Кремле их уже боятся.

"Они были основой, опорой определенное время, но после неудачного мятежа Пригожина, они стали не опорой, а теми, кого надо бояться и Путин свой страх демонстрирует", - отметил Подоляк.

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При этом подчеркнул, что это очень фантастическая новость, потому что свидетельствует о том, что в России происходят необратимые процессы "с точки зрения наращивания страха, который будет царить в путинском ближайшем окружении".

По оценке Подоляка, задержание и арест Гиркина показали, что он является "пустопорожним – это пустое место, он никогда не был кем-то, кого поддерживали какие-то там башни Кремля". Он добавил, что это касается, в частности, и российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина и других так называемых идеологов.

Задержание Гиркина - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, в России задержали террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинив его в экстремизме. Он был известен критикой Путина и хода войны в Украине.

Суд Москвы отправил его под арест до 18 сентября, то есть на два месяца.

Также сегодня в Москве возле суда, где избирали меру пресечения Гиркину-Стрелкову задержали бывшего главаря "ДНР" Павла Губарева.

В ГУР убеждены, что задержание Гиркина в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началась фаза активного противостояния.

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