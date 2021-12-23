Президент РФ также убежден, что западные страны пытаются создать в Украине "анти-Россию" с постоянной "накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения".

Президент Российской Федерации Владимир Путин думает, что в Украине готовится операция по силовому решению ситуации на Донбассе.

Об этом Путин сказал во время большой ежегодной пресс-конференции в Москве, которую транслировали на Youtube российские телеканалы.

Президент РФ рассказал, что при президенте Петре Порошенко "украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос на Донбассе".

"Теперь нам говорят: война, война, война... Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь и будете защищать - новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и, думая об этом, что-то делать", - сказал Путин.

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Второй вариант, по его словам, создание в Украине ""анти-России" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения".

"Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше, все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, а потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем", - заявил Путин.

Также он отметил, что не понимает, зачем страны Запада поддерживали создание Крымской платформы по деоккупации полуострова.

В связи с этим Путин заявил, что РФ должна думать об обеспечении своей безопасности на ближайшую перспективу.

Путин добавил, что РФ прямо заявила западным странам о том, что более не должны быть никакого расширения НАТО на восток.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Путин не стал гарантировать, что Россия не нападет на Украину. По его словам, это будет зависеть от "обеспечения безопасности России".

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