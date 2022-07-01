Россия, в частности, усиливает давление как на союзников Украины.

В последнее время Россия усилила ракетные бомбардировки украинских городов. По мнению экс-заместителя Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко этому есть несколько причин.

Об этом шла речь в интервью Романенко Obozrevatel.

Он констатировал тот факт, что враг таким образом усиливает давление как на союзников Украины, так и на саму Украину - руководство и граждан.

"Что касается внутренней составляющей, то это морально-психологическое воздействие на украинских граждан, чтобы сломать их дух, чтобы заставить общество давить на власть и переходить к капитулянтским переговорам", - считает Романенко.

Он уточнил, что на таких переговорах РФ хочет легитимировать захват 20% территории Украины: "Это также удары по объектам в Украине – военным, инфраструктурным и гражданским".

Кроме того, в этом контексте следует учитывать недавнее проведение саммита НАТО и G7.

"Мы знаем, что в эти дни проходил саммит "Большой семерки", саммит НАТО, поэтому у Путина были задачи показать: "Я сильный, у меня есть возможности, и я способен ими воспользоваться. Делайте выводы, давите на Украину и принимайте правильные решения", - пояснил генерал.

Как писал УНИАН, 1 июля враг нанес три ракетных удара по Одесской области с самолетов стратегической авиации Ту-22.

В результате вражеского удара по жилому дому в Белгород-Днестровском районе, по последним данным, погибли 14 человек, еще 30 травмированы.

В результате удара по базе отдыха количество погибших на утро пятницы составляет три человека (из них один ребенок).

Кроме того, жители Николаева сообщают о по меньшей мере десяти взрывах в городе.

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