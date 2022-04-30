Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что пройти следующий отопительный сезон Украине будет "не просто".
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос о прохождении Украиной следующего отопительного сезона, учитывая то, что военное положение может длиться еще не один месяц, Харченко отметил: "С одной стороны я абсолютно уверен в том, что мы его пройдем. Другое дело, что это не будет просто".
По его словам, по состоянию на сегодня потребление газа и электричества "упали на 30-35%".
"Это означает на практике, что например с точки зрения потребления газа мы уже очень близки к тому, чтобы удовлетвориться газом собственного производства. И нам потребуются абсолютно минимальные объемы импорта. Если вообще будут нужны", - сказал Харченко.
Он отметил, что "те регионы, где мы добываем основную часть газа, пока не пострадали". "И падение производства газа в Украине составило около 5% на сегодня... А потребление упало почти на 35%. Соответственно, сегодня мы очень близки к той точке, где нам импорт будет почти не нужен или не нужен вовсе", - отметил директор Центра исследований энергетики.
В то же время Харченко отметил проблему того, что множество населенных пунктов, которые были под оккупацией, находятся ли рядом с зонами боевых действий, потеряли свои "источники тепла". "Если в городке пользовались теплоэлектроцентралью или большой бойлерной, - во многих случаях она просто уничтожена... И таким образом, те многоквартирные дома, которые получали тепло от централизованного источника, - или бойлерной, или теплоэлектроцентрали - они фактически не имеют доступа к источнику тепла", - сказал он.
По словам Харченко, построение новых таких инфраструктурных объектов вместо разрушенных может занять годы, а применить индивидуальные системы отопления может не получиться.
"Я думаю, что все-таки это будут так называемые автономные системы, когда отапливается целый дом из одного источника. Не поквартирно. И эти автономные системы для домов и кварталов должны уже сегодня начинать закупаться, привозиться, устанавливаться, потому что иначе мы просто не успеем", - отметил эксперт.
Напомним, Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.