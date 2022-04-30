Он отмечает проблему того, что множество населенных пунктов, которые были под оккупацией или находятся рядом с зонами боевых действий, потеряли свои "источники тепла".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что пройти следующий отопительный сезон Украине будет "не просто".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о прохождении Украиной следующего отопительного сезона, учитывая то, что военное положение может длиться еще не один месяц, Харченко отметил: "С одной стороны я абсолютно уверен в том, что мы его пройдем. Другое дело, что это не будет просто".

По его словам, по состоянию на сегодня потребление газа и электричества "упали на 30-35%".

"Это означает на практике, что например с точки зрения потребления газа мы уже очень близки к тому, чтобы удовлетвориться газом собственного производства. И нам потребуются абсолютно минимальные объемы импорта. Если вообще будут нужны", - сказал Харченко.

Он отметил, что "те регионы, где мы добываем основную часть газа, пока не пострадали". "И падение производства газа в Украине составило около 5% на сегодня... А потребление упало почти на 35%. Соответственно, сегодня мы очень близки к той точке, где нам импорт будет почти не нужен или не нужен вовсе", - отметил директор Центра исследований энергетики.

В то же время Харченко отметил проблему того, что множество населенных пунктов, которые были под оккупацией, находятся ли рядом с зонами боевых действий, потеряли свои "источники тепла". "Если в городке пользовались теплоэлектроцентралью или большой бойлерной, - во многих случаях она просто уничтожена... И таким образом, те многоквартирные дома, которые получали тепло от централизованного источника, - или бойлерной, или теплоэлектроцентрали - они фактически не имеют доступа к источнику тепла", - сказал он.

По словам Харченко, построение новых таких инфраструктурных объектов вместо разрушенных может занять годы, а применить индивидуальные системы отопления может не получиться.

"Я думаю, что все-таки это будут так называемые автономные системы, когда отапливается целый дом из одного источника. Не поквартирно. И эти автономные системы для домов и кварталов должны уже сегодня начинать закупаться, привозиться, устанавливаться, потому что иначе мы просто не успеем", - отметил эксперт.

Напомним, Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

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