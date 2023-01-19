На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 15 авиационных ударов. В оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 сообщают:

"В течение суток противник нанес четыре ракетных удара, из них два - по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. Кроме того, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Отмечается, что опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины. Также в Генштабе рассказали о ситуации на разных направлениях.

Видео дня

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, на территории Беларуси продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области, Поповки - Сумской области, а также 13 населенных пунктов на Харьковщине. На Купянском направлении были обстреляны районы шести населенных пунктов Харьковской области и один населенный пункт на Луганщине. На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы пяти населенных пунктов и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись 10 населенных пунктов Донецкой области, среди которых Соледар. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали 10 населенных пунктов на Донбассе.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам пяти населенных пунктов Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Мылово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон", - говорится в сообщении.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал масштабное контрнаступление Украины. Однако все зависит от помощи и вооружения. Между тем, в НАТО предполагают, что Россия может начать новое наступление на Украину. Как сказал председатель Военного комитета Альянса, украинцы должны к этому готовиться.

Однако наши защитники каждый день демонстрируют, что они не дадут врагу преимущества. Так, украинские пограничники сбили над Бахмутом вражеские БПЛА. Оккупанты вели разведку позиций Сил обороны Украины, но получили по зубам.

Вас также могут заинтересовать новости: