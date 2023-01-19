Украине для контрнаступательных действий необходимо западное вооружение, отметил эксперт.

Война в Украине изменится - если западные партнеры предоставят нашему государству столько вооружения, сколько она просит, то скоро она будет готова к проведению масштабного контрнаступления для освобождения своей территории.

Киев сможет подготовиться к контрнаступательной операции ближе ко второй половине весны, рассказал военный эксперт Олег Жданов. "На сегодняшний день мы решаем вопрос поставок вооружения. Если мы этот вопрос решаем положительно, поверьте, мы сразу же начнем формирование (группировки для контрнаступления - Ред.)", - заявил он.

По его словам, как только Украина будет готова, то начнет искать слабое место противника и сразу же начнет контрнаступательную операцию.

"На каком это будет направлении, сейчас сказать просто нереально… но я думаю, что это будет не позднее весны этого года. То есть, середина весны - ближе ко второй половине, вот апрель-май - можно рассчитывать на то, что мы будем готовы к проведению масштабной контрнаступательной операции по освобождению наших территорий", - спрогнозировал Жданов.

Война с Россией в Украине - что нужно знать сегодня

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что россияне снова попытаются захватить Киев. Кроме того, он сообщил, что защитники Украины готовятся к проведению новой операции.

Позже военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что есть как минимум три перспективных локации для контрнаступленя военных Украины в начале текущего года: Луганская область, Запорожская область и левобережная часть Херсонской области.

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