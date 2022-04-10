Речь идет о трех самолетах и вертолете, пяти беспилотных летательных аппаратах и четырех крылатых ракетах.

В течение суток 9 апреля украинская противовоздушная оборона поразила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, 9 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск было поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов.

Речь идет о трех самолетах и вертолете, пяти беспилотных летательных аппаратах и четырех крылатых ракетах.

"Информация уточняется", - отметили в Воздушных силах.

Также отмечается, что авиация Воздушных сил продолжает работу в небе: истребители осуществляют патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Напомним, на Луганщине оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой, пары которой ветром отнесло в сторону границы с РФ.

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