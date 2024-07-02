Он отметил, что тактика врага меняется в зависимости от наличия средств - дронов, РЭБ, ПВО.

Полковник ВСУ, командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины Олег Апостол рассказал о ситуации на фронте и об изменениях в тактике и стратегии врага.

В интервью Факты ICTV он рассказал, что его бригада сейчас перешла из Купянска на Терны.

"Если брать направление, где действует моя бригада, пока инициатива за нами, противник бьется лоб в лоб и успеха не имеет... Не секрет, что враг прошел более 2 км под Тернами, занял посадку, и мы его оттуда выбили. Но он это понял, наверное, только через неделю. Видя этот момент, мы начали наращивать штурмы, однако не потеряли ни одного человека", - рассказал он.

Видео дня

Полковник отметил, что тактика врага меняется в зависимости от наличия средств - дронов, РЭБ, ПВО.

"Всю работу на поле боя однозначно делает солдат: насколько он мотивирован, психологически и морально подготовлен, а еще - боевая подготовка. Однако большой процент успеха зависит от дронов, тех же Ланцетов. Или, например, появились FPV-дроны - что с нашей стороны, что с их. Уже совсем по другому начинаешь перемещаться, оборудовать позиции, чтобы им противодействовать", - отметил он.

Он также отметил, что основой морального духа бойцов является боевая подготовка, которая должна продолжаться постоянно, а также материально-техническая база, инструкторы. "Солдат должен чувствовать готовность к боевым действиям, в частности, морально и психологически", - отметил он.

По его словам, главное, чтобы солдат видел, что о нем заботятся, и что на поле боя о нем не забыли.

"У меня была такая ситуация, когда одна позиция была отрезана три дня, полностью в окружении... Противник штурмовал ее танком и БМП с разных сторон, но без успеха. Мы их поддерживали всеми возможными средствами максимально, сколько могли, и разведрота полностью деблокировала позицию, уничтожив одновременно 3-4 позиции противника. Эти пять обычных ребят, один из которых был ранен, продержались три дня. Но это благодаря, в частности, тому, что они слышали голос командира батальона, и их это мотивировало", - рассказал он.

Новости войны - вы могли это пропустить

Аналитики DeepState сообщили, что россияне достигли определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов - возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.

Как рассказывал представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на Волчанском и Липецком направлениях. Он также добавил, что российские оккупанты на этом направлении не жалеют личного состава, из-за чего имеют стабильно высокие потери.

Вас также могут заинтересовать новости: