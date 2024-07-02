Только за прошедшие сутки на Харьковском направлении оккупанты потеряли 160 своих военных.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую линию обороны на Харьковском направлении, сообщил в эфире телемарафона Виталий Саранцев - представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

"Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на Волчанском и Липецком направлениях. Пытаются вклиниться в оборону наших войск. За прошедшие сутки произошло 15 боевых столкновений, с начала этих суток - 5. Также враг продолжает бомбовый террор, нанося авиационные удары КАБами. Вчера было сброшено 28 единиц, сегодня было осуществлено 2 сброса", - рассказал Саранцев.

Он также добавил, что российские оккупанты на этом направлении не жалеют личного состава, из-за чего имеют стабильно высокие потери.

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"Потери врага за прошедшие сутки составили более 160 человек. В среднем противник теряет на этом направлении 100-120 человек ежесуточно. С начала этих суток потери врага достигли около 30 человек. С целью пополнения потерь противник вынужден вводить резервы и делать перемещение войск с других направлений", - добавил Саранцев.

По словам представителя ОТГ "Харьков", одним из основных направлений российских оккупантов на Харьковщине остается Волчанск, где продолжают идти тяжелые бои.

"Волчанск продолжает находиться на острие атаки российских войск. Они круглосуточно пытаются штурмовать наши позиции. Ситуация там очень и очень изменчива и она осложняется тем, что боевые действия происходят в условиях городской застройки", - сказал Саранцев.

Российско-украинская война - другие важные новости

По информации от аналитиков DeepState, россияне достигли определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов. Известно, что враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.

Тем временем в НАТО разрабатывают план на случай избрания Трампа следующим президентом США. В частности, в Альянсе планируют назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

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