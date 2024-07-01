В районе Торецка враг накапливает силы, чтобы развить успех.

Российские оккупанты имеют на многих участках продвижения за счет того, что осуществляется постоянное давление, атаки. Об этом сказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире телемарафона.

Он отметил, что противником применяется большое количество, в первую очередь пехоты, которая "лезет как зомби", техники и это все сопровождается поддержкой артиллерии, авиации, дронов. По его словам, ситуация остается сложной.

"Кампания летняя такая же как весенняя - враг постоянно давит, применяет большое количество ресурсов, обстреливает населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения и тыловые города", - подчеркнул Погорелый.

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По его словам, ведутся активные боевые действия, в частности, на северных границах Харьковщины - это район Купянска, а также в районе Лимана, Северска, Часового Яра, Марьинки, Авдеевки, Угледара, Урожайного, Старомайорска, Работино.

"Эти все районы очень горячие, там враг осуществляет постоянные атаки, штурмы, чтобы прорвать украинскую оборону", - подчеркнул Погорелый.

Он отметил, что весь восток Украины "кишит московитами", в частности, в районе Авдеевки, Часового Яра, Марьинки.

"В районе Торецка оккупанты недавно имели определенное продвижение, то там сейчас накапливают силы, подтягивают туда резервы для развития успеха", - рассказал Погорелый.

По его словам, враг продолжает накапливать силы на Харьковском направлении, оккупанты не убегают, они бьются, но продвижения там нет. Он рассказал, что в Волчанске враг остается на территории агрегатного завода, а наши бойцы наносят огневое поражение, уничтожают противника постоянно.

"Московиты пытаются пробиваться туда, какие-то подразделения, но все это происходит соответственно под огневым контролем с нашей стороны", - отметил Погорелый.

Война в Украине - ситуация на фронте

29 июня аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики смогли двинуться вперед на части востока Украины, в частности, продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном.

Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского. Неподалеку Новоселовки Первой оккупанты пытались наступать с четырех сторон.

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