Он отмечает, что по оценкам некоторых экспертов, порядка 70-75 тыс. российских войск сосредоточены на территории трех областей России.

Вооруженные силы Украины пытаются предотвратить наступление российских окупантов на Сумскую область, считает Владислав Селезнев, полковник ВСУ, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба (2014-2017 гг.).

В комментарии для NEXTA, говоря о том, что ВСУ якобы ликвидируют плацдармы оккупантов в Курской области, Селезнев отметил, что ВСУ таким образом пытаются предотвратить наступление оккупантов на Сумскую область.

"Я думаю, что именно в рамках превентивной деятельности украинская армия перешла в наступление для того, чтобы ликвидировать плацдармы, которые в настоящее время формировались российскими войсками для проведения атак на наше приграничье, тех областей, которые граничат с Российской Федерацией", - сказал он.

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Селезнев добавил, что в настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, считается, что порядка 70-75 тыс. российских войск сосредоточены на территории трех областей.

"Соответственно, Брянской, Курской и Белгородской. Понятно, что львиная их часть сосредоточена на юге Белгородской области для того, чтобы в дальнейшем их использовать их для продвижения на севере Харьковской области. Но, тем не менее, определенные приготовления происходили на территории Курской области", - отметил полковник.

По его словам, там действовали подразделения 6-й армии, 44-го армейского корпуса, Ленинградского военного округа, ряд признанных подразделений, в том числе 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.

"То есть, ресурсов достаточно много. И дабы упредить наступление российской армии на этом участке фронта, я думаю, и задействованы соответствующие силы и средства украинских сил обороны", - сказал Селезнев.

Бойові дії в Курській області - що кажуть росіяни

Как сообщалось, 6 августа начались боевые действия на территории России - в Курской области. Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский прокомментировал информацию о том, что Силы обороны Украины могли начать наступление в Курской области, чтобы заставить Россию перебросить свои войска с Покровского и Торецкого направлений.

"Чтобы оттянуть российские силы, надо этот прорыв расширять. Если говорить о соотношении сил и средств, то даже на Покровском направлении наступает группировка нескольких десятков тысяч. И если построить гипотезу, что на Курщине Силы обороны легально наступают с целью оттянуть российские штыки с других направлений, то там должна быть значительная группировка (наших - УНИАН) войск", - пояснил Киричевский.

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