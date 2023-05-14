Коваленко предполагает, что в будущем ВСУ попытаются продвинуться в направлении Берховки и Клещеевки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал продвижение вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Вероятно, украинские защитники планируют окружить группировку российских оккупационных войск в городе.

В эфире "24 канала" Коваленко отметил, что украинские военнослужащие проводят системные контратаки против российских захватчиков, однако пока рано говорить об окружении оккупантов в Бахмуте.

Эксперт напомнил, что полной информацией о ситуации в районе города-крепости владеют только военные. Однако можно предположить, что в будущем ВСУ попытаются продвинуться в направлении Берховки и Клещеевки. Если это удастся сделать, это позволит перерезать трассу М-03 из Берховки. В то же время с юга украинские защитники смогут продолжить продвижение в сторону Опытного.

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"Впрочем, не факт, что окружение можно будет быстро реализовать. Ведь на восточном секторе есть дорога через Бахмутское. Также оккупанты могут выводить войска через Покровское. Поэтому, к сожалению, даже в случае окружения оккупантов в Бахмуте, у них будет возможность бежать", – объяснил Коваленко.

Однако, по словам обозревателя, российское командование может не позволить оккупационным войскам отходить из города. Тогда ситуация для захватчиков там будет катастрофической.

Ситуация на Бахмутском направлении

Бахмутское направление остается одним из тех, где идут самые ожесточенные бои. В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что Бахмут и Марьинка Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий.

В последние дни украинские защитники достигают значительных успехов в районе Бахмута. 14 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши бойцы захватили российские позиции на окраинах города. Кроме того, были взяты в плен представители оккупационных войск.

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