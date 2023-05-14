В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка.

Сегодня, 14 мая, на четырех самых горячих направлениях произошло около 30 боевых столкновений. В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, в частности, по Харькову и Золочеву и 27 авиационных ударов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В Генштабе сообщают, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Российские оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки, от вражеских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов Донецкой области.

Видео дня

В сообщении отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, но наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменское, спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а враг обстрелял ряд населенных пунктов Донетчины.

Также отмечается, что на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, нанес авиационные удары вблизи Ольшаной и Кисловки, обстреливал населенные пункты Харьковской и Луганской областей.

По информации Генштаба на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться. При этом враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис, Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонмской областей и города Херсон.

В Генштабе сообщают, что в течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, в частности, по городу Харьков и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Ситуация на фронте - последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что сегодня, 14 мая, украинские военные взяли под свой котроль более десятка вражеских позиций в окрестностях Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Также Силы обороны пополнили обменный запас, взяв в плен российских оккупантов.

Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: