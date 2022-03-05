Возле Харькова уничтожен 488 мотострелковый полк врага.

Продолжаются обстрелы Харькова, сложная ситуация в Чернигове.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он поздравил украинцев с тем, что возле Харькова уничтожен 488 мотострелковый полк врага. "Но, к сожалению, продолжались обстрелы Харькова. Сложная ситуация в Чернигове", - отметил Денисенко. По его словам, ночью была воздушная тревога на юге Украины - Измаил, Южный, Килия, Белгород-Днестровский.

Он напомнил, что в Херсоне вчера россияне пробовали раздавать гуманитарную помощь, но местные не пришли за ней. "Были предварительные договоренности о гуманитарных коридорах с ближайших предприятий, чтобы завести продукцию в город Херсон. Ее специально блокировали, не давали завозить для того, чтобы люди пришли и начали просить гуманитарку у россиян. Хочу поздравить нас с тем, что херсонцы нашли в себе силу, молодцы, и сказать, что плевать мы хотели на вашу гуманитарку, хоть вы и хотите нас морить голодом", - отметил Денисенко.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

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