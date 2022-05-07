Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет в результате этих обстрелов получили ранения.

Российская армия убила двоих детей 11 и 14 лет в селе Приволье Луганской области, обстреляв из "Градов" жилой сектор.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет в результате этих обстрелов получили ранения.

"После обеда из "Градов" был обстрелян жилой сектор Приволья. Снаряды поприлетали в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что на месте до сих пор работают полицейские, а жертв может быть больше.

Глава ОВА также призвал гражданских эвакуироваться.

""Русский мир" отбирает жизнь у нашего будущего - у наших деток. Эвакуируйтесь! Позаботьтесь о детях! Чего вы ждете?", - призвал Гайдай.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 2 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3153 мирных жителей. Еще 3316 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 5 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 221 ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: