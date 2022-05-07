Из-за новой вражеской атаки в Луганской области разрушены десятки домов, отметил глава Луганской военной администрации.

В Луганской области есть многоэтажки, где сейчас живут только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей - по ним россияне и бьют.

В течение пятницы, 6 мая, оккупанты 24 раза открывали огонь, разрушили или повредили 36 домов, написал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его данным, в после вражеской атаки в Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению - это признак "русского мира".

"...Жилые районы Луганщины 24 раза обстреливали россияне...: много повреждений в Горской, Попаснянской громадах и Северодонецке, продолжаются обстрелы "Азота"... 11 домов они разрушили в Золотом, 10 - в Попасной, пять многоэтажек - в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды за день, четыре - в Рубежном...", - отметил чиновник.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и гражданских, в частности, в населенных пунктах Луганской области.

4 мая стало известно, что в результате обстрела противником поселка Михайловка вблизи Рубежного погиб священник.

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