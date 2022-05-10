По словам Маляр, в этой войне Путин ведет другую тактику, он пытается совершать такие действия, которые сделают его непредсказуемым.

Приурочение тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам - это чрезвычайно предсказуемая тактика, а в этой войне Россия ведет другую тактику.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"С одной стороны, 9 мая - это ключевая скрепа, на которой русские строят свою мифологию о якобы их героизме. Но, с другой стороны, приурочение тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам – это чрезвычайно предсказуемая тактика. Сейчас в этой войне Путин ведет другую тактику. Он пытается совершать такие действия, которые сделают его непредсказуемым", - пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны обратила внимание на то, что в украинском обществе почему-то царили очень разные мнения относительно вероятных действий российских военных сил.

"Считали, что по Западной Украине враг не будет бить ракетами, но ракетные обстрелы происходят. Потом, были предположения, что российские войска не будут разрушать гражданские объекты, но враг каждый день разрушает гражданскую инфраструктуру страны. Кроме того, даже то, что касается поражений военных объектов, сложная ситуация относительно логики и целесообразности действий со стороны противника. Скорее всего, это именно план, связанный с тем, чтобы он был непредсказуем. Такая понятная тактика ведения войны", - отметила Маляр.

Она добавила, что даже если принять во внимание сегодняшнюю речь Путина, видно, что ситуация для России очень тяжелая и они это понимают.

Напомним, в МВД назвали одну из важнейших задач россиян в Украине на сегодня.

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