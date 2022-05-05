Денисенко подчеркнул, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что тактика бомбардировок с воздуха разных регионов страны будет продолжаться.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал, что одна из важнейших задач россиян на сегодня - уничтожить логистическую инфраструктуру Украины.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Эта тактика (бомбардировки оккупантами мирных городов, инфраструктурных объектов по всей Украине - УНИАН), судя по всему, будет продолжаться, то есть они пробуют уничтожать нашу логистическую инфраструктуру, потому что одна из важнейших задач россиян на сегодняшний момент, сделать так, чтобы товары не шли с запада на восток и с востока на запад", - сказал Денисенко.

Он выразил мнение, что вряд ли враг сможет реализовать свои планы, но вероятность, что бомбардировки разных регионов Украины оккупанты будут продолжать, очень велика.

"Мы видим, что по состоянию на сейчас железная дорога справляется, несмотря на действительно серьезные разрушения в определенных направлениях и территориях...Ппоезда идут, ремонты происходят, и я думаю, что в принципе ничего врагу не удастся. Но к сожалению, я еще раз должен подчеркнуть, вероятность, что такие нападения врага будут повторяться, очень велика. И поэтому, когда есть воздушная тревога, не забывайте о том, что нужно идти в укрытие, не нужно игнорировать эти вещи", - подчеркнул Денисенко.

На днях оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. По предварительным данным, среди железнодорожников или пассажиров поездов пострадавших не было.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал очередные обстрелы ж/д инфраструктуры Украины. По его словам, российские оккупанты пытаются разрушить нашу логистику, потому что не могут победить на поле боя.