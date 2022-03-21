Мужественная защита Мариуполя разрушает планы врага в отношении Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что героические защитники Мариуполя спасают сегодня всю Украину.

Об этом министр обороны написал в социальной сети Facebook.

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине", - подчеркнул Резников.

"Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится активнее, – героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", - заявил Резников.

Также он отметил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа неистребима. "И врагу лучше убраться восвояси", - подчеркнул министр.

"Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение россии на Украину может вызвать глобальный продовольственный кризис. Который, в свою очередь, повлечет очередной миграционный кризис для Европы", - добавил министр.

Он отметил, что каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет нам усилить Украину.

Как сообщал УНИАН, оккупанты предложили мэрии Мариуполя перейти на сторону России, но сразу получили четкий отказ.