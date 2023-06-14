Некоторые аналитики считают, что еще слишком рано рассуждать о падении Пригожина.

Вмешательство Владимири Путина в конфликт главаря ЧВК "Вагнер" с Минобороны РФ рассматривается как большой стимул для Шойгу, давнего союзника президента, который столкнулся с политическим давлением из-за неуверенных усилий Москвы в Украине.

Как считают аналитики The Guardian, это также поставило Пригожина в самое опасное положение с начала вторжения.

"Шойгу поставил Пригожина более или менее мат. Если Вагнер не подпишет контракт с [министерством обороны] в течение нескольких недель, у государства могут быть основания прекратить поддержку Вагнера или даже принять против него юридические меры", - сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corporation.

Некоторые аналитики предположили, что Путин, вероятно, принял решение ограничить влияние Вагнера в Украине за несколько месяцев до этого.

"Решение было принято в январе, но ждали, когда Вагнер возьмет Бахмут. Решено, что хотя бы на территории Украины все должны быть подчинены генеральному штабу", - сказала Татьяна Становая, основатель политико-аналитической фирмы "Р Политика".

Исключение Пригожина из Украины отодвинуло бы на второй план одного из самых узнаваемых военных деятелей России.

"Пригожин понимает, что его публичность - это его защита. У него нет официального статуса, но он знает, что Путин предпочитает стабильность и не хотел бы создавать хаос, позволяя другим преследовать такого публичного деятеля", - сказал бывший сотрудник министерства обороны, работавший с ним.

Проблемы нарастали, и Пригожин отправился в рекламный тур по России, выступая перед аудиторией вместе с сторонниками жесткой линии, такими как бывший торговец оружием Виктор Бут. Остаются вопросы о том, сможет ли он сохранить свое положение только за счет рекламного тура.

"Не думаю, что это будет иметь такой же эффект, как его битва за Бахмут. Пригожин немного загнан в угол и пытается понять, как реализовать свои цели", - сказала Становая.

Тем не менее, некоторые считают, что еще слишком рано рассуждать о падении Пригожина.

"Люди много раз ошибочно списывали Пригожина со счетов, - сказал бывший сотрудник Минобороны. "В настоящее время Шойгу имеет преимущество, но если контрнаступление Украины провалится, Пригожина, скорее всего, снова вызовут", - добавили они, заявив, что Путин традиционно натравливает разные фракции друг на друга.

Бывший чиновник также отметил, что во вторник Путин намекнул, что часть критики Пригожина в отношении военных была оправданной. "В начале спецоперации мы быстро поняли, что "паркетные генералы" […] не эффективны, мягко говоря, - сказал Путин. "Из тени начали выходить люди, которых мы раньше не слышали и не видели, и они оказались очень эффективными и принесли пользу".

Будущее Пригожина может зависеть от успеха или провала украинского контрнаступления, считает Становая.

"Он ждет, когда они увидят, что без его способностей и навыков российская армия потеряет территорию и Путин или Шойгу придут к нему на помощь… Он мечтает об этом", - добавила она.

Конфликт Пригожина и Минобороны - детали

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязавший все российские "добровольческие подразделения" до 1 июля заключить контракты с ведомством, чтобы получить "необходимый правовой статус".

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает нападки на министра обороны РФ Сергея Шойгу, в том числе, припоминая ему события в Сирии. Он заявил, что его наемники не будут подписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.