В Одесской области планируется построить более 50 фортификационных объектов, среди которых есть те, что расположены в районе морской акватории и непризнанного Приднестровья.
Об этом во время брифинга сообщил в. и. о. директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА Егор Чикшеев. По его словам, обустройство указанных сооружений является продолжением строительства военных объектов, которое было начато в 2022 году.
"На территории Одесской области запроектировано строительство 54 объектов. Размещение указанных объектов и их утверждение рассматривается именно Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. На сегодня заключено 54 договора, на все объекты изготовлена проектно-сметная документация и получены положительные экспертные отчеты, уже начаты соответствующие строительные работы", - сказал представитель ОГА.
По его словам, сначала, согласно проектной документации, предполагалось на эти объекты потратить 2,9 млрд грн. Однако после проведения экспертизы стоимость выполнения работ была уменьшена на 300 млн и на сегодня составляет 2,6 млрд гривен. Чиновник сказал, что не может детализировать информацию, потому что она имеет ограниченный доступ.
По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, оборонный проект был начат из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она добавила, что фортификационные сооружения обустраиваются с учетом особенностей тактики ведения боевых действий в определенной местности или при определенных географических условиях.
"Фортификационные сооружения возводятся везде, где есть угрожающие участки на случай вероятного продвижения врага... Если говорить об Одесском регионе, это, конечно, и десантно-опасные участки со стороны побережья. То есть все участки, которые обозначены как таковые сегодня фортификационное укреплены. Там проведен комплекс мероприятий, который предусматривает их защиту", - сказала военная.
По ее словам, даже в условиях, когда Черноморский флот РФ зажат в юго-восточной части Черного моря, остается угроза с моря, нельзя терять бдительности.
"Такие объекты существуют уже с начала полномасштабного вторжения и с поправкой на наш регион, в частности, Одесский, можем отметить что и то направление, которое очень смущает наше население - приднестровское, мощно укреплено. Там обустроена охрана и оборона государственной границы", - заявила Гуменюк.
Она отметила, что все соответствующие объекты в Одесской области нуждаются в поддержке, укреплении из-за природных особенностей местности. "Они находятся на открытой поверхности и соответственно требуют дополнительных укреплений. Именно эти работы сейчас и ведутся", - сказала представительница Сил обороны юга.
Ситуация в Приднестровье: последние новости
Напомним, в конце февраля самопровозглашенная "власть" Приднестровья обратилась к РФ за "защитой" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы".
По данным Defence Express, на территории ПМР остается "Оперативная группа российских войск в Приднестровье", которая состоит из двух отдельных мотострелковых батальонов и отдельного батальона управления.
В начале полномасштабной войны украинская разведка оценивала российские силы в 300 боеспособных человек и треть штатной техники. Общее количество вооруженных сил "ПМР" составляет от 5,5 до 7,5 тысяч человек. Они имеют 40 танков, где-то 30 единиц БМП и около 100 БТР.