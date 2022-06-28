Накануне в Киеве побывала президент Молдовы.

Молдова на фоне российских угроз может попросить у Украины помощи для решения вопроса с оккупированным Приднестровьем.

Об этом рассказал 24 каналу советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он напомнил, что у Молдовы нет боеспособной армии. Визит в Киев президента страны Майи Санду Денисенко назвал политическим жестом.

По его словам, в ходе него были сказаны определенные вещи по поводу "ПМР".

"В случае провокаций со стороны Приднестровья Молдова может дать нам определенное право попытаться решить этот вопрос при политической поддержке Молдовы", - заявил Денисенко.

Накануне Санду после встречи с Зеленским сказала, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровье, где находятся российские войска.

В свою очередь президент Украины заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.

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