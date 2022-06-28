Молдова на фоне российских угроз может попросить у Украины помощи для решения вопроса с оккупированным Приднестровьем.
Об этом рассказал 24 каналу советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Он напомнил, что у Молдовы нет боеспособной армии. Визит в Киев президента страны Майи Санду Денисенко назвал политическим жестом.
По его словам, в ходе него были сказаны определенные вещи по поводу "ПМР".
"В случае провокаций со стороны Приднестровья Молдова может дать нам определенное право попытаться решить этот вопрос при политической поддержке Молдовы", - заявил Денисенко.
Накануне Санду после встречи с Зеленским сказала, что пока не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровье, где находятся российские войска.
В свою очередь президент Украины заявил, что возможная атака со стороны Приднестровья будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом.