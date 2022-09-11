К инициативе не пропускать граждан РФ через свои границы, даже при наличии действующей шенгенской визы, уже присоединились Литва, Эстония и Польша.

Запрет на въезд граждан России в страны Балтии и Польшу – это не только вопрос безопасности этих стран, но и один из видов антироссийских санкций.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает Радио Свобода.

"Также морально нельзя оправдывать, что в то самое время, когда русская армия убивает мирное население в Украине, россияне находятся в наших странах", – пояснил президент Латвии.

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Он напомнил, что к инициативе не пропускать граждан РФ через свои границы, даже при наличии действующей шенгенской визы, уже присоединились Литва, Эстония и Польша. Вскоре соответствующего решения ждут также от Финляндии.

Левитс не считает такой запрет нарушением прав граждан РФ. А тем, кто заявляет о борьбе с путинским режимом, предлагает получать статус беженца, а не ехать в европейские страны туристами.

"Россияне, которые действительно подвергаются репрессиям со стороны государственной власти, могут подать заявление на убежище как беженцы. У нас есть законы об этом, и, конечно, как и все граждане других стран, они могут претендовать на убежище", – подчеркнул Левитс.

Война в Украине и визы для россиян:

8 августа президент Владимир Зеленский призвал ЕС закрыть границы Шенгенской зоны для граждан России, которая ведет войну на уничтожение Украины и украинского народа.

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС.

18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Против общего запрета выступили Кипр, Греция и Германия. Канцлер Олаф Шольц заявил, что "это война не российского народа, а Путина".

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября.

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