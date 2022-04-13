Отмечается, что российское руководство и в дальнейшем будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине

После широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области, русские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

Об этом сообщают в ГУР.

В частности в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области.

Также ВС РФ использует мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих, с целью сокрытия реального количества своих солдат, которые погибли в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьей 6 Римского устава Международного уголовного суда. Российское руководство и в дальнейшем будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории русских.

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