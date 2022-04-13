На них видны боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора.

Русские войска в Белгородской области продолжают продвижение на восток Украины.

Об этом свидетельствуют снимки компании Maxar Technologies, опубликованные в Twitter.

На них видны боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на Западе России.

Отмечается, что опубликованные снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Накануне сообщалось, что большая колонна военной техники движется из Ростовской области в сторону Донбасса.

Украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач РФ в попытках захватить Киев.

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