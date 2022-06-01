Оккупанты во время ожесточенных боев зашли в Северодонецк 30 мая. Украинские бойцы прилагают все усилия, чтобы сдержать противника.

Российская армия потеряет очень много солдат в боях за Северодонецк, потому что его защищают самые подготовленные украинские воины.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, в результате бомбардировок, обстрелов российской авиацией и артиллерией Северодонецк подвергся очень большим разрушениям. Сейчас в городе продолжаются уличные и маневровые бои.

"Ситуация достаточно сложная, ребята делают все что можно, чтобы сдержать противника. Я верю в их успех, потому что они провели очень много времени на тренировках: городской бой, бой в условиях леса, в поле. То есть они подготовлены к этому. Россиянам придется потерять очень много своих солдат в этом бою", - подчеркнул он.

По его словам, из-за сильных разрушений в городе врагу очень сложно закрепиться на определенных участках, где можно спрятаться и оборудовать себе защиту.

Как сообщал УНИАН, российские войска во время ожесточенных боев зашли в Северодонецк 30 мая.

Вечером 31 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, большая часть Северодонецка контролируется россиянами, но город не окружен, и предпосылок для этого нет.

Сегодня утром стало известно, что российские войска закрепляются в центре Северодонецка.

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