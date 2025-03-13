Военный вспомнил о том, как Россия нарушала режим тишины еще во времена проведения АТО/ООС.

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, если на такой шаг пойдет и Россия. Однако военные не видят, как такое перемирие сейчас можно обеспечить, заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Как военные видят 30 дней тишины? Просто не видят, как это практически можно сейчас обеспечить. Я не помню, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ", – сказал он.

При этом военный подчеркнул, что тогда динамика боевых действий и средства, которые использовались в боях, и рядом не стояли с современной войной.

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"Так переходим к основному вопросу: какая ответственность предусмотрена за нарушение тишины? Экономические санкции россии до п***. Эффективными могут быть только предохранители на поле боя в виде вооружений от США. Пока ничего не слышал об ответственности вообще. А без этого это чисто поговорить", – резюмировал он.

Прекращение огня на 30 дней

11 марта по итогам переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Известно, что в Россию уже отправились представители США. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что режим прекращения огня в Украине может быть установлен в течение нескольких дней, если РФ на него согласится.

Примечательно, что в Белом доме не стали отвечать на вопрос о том, есть ли у администрации Трампа механизмы, которые удержат Россию от нарушения этого перемирия, если оно будет установлено.

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