По его словам, во время обороны Великой Новоселки у них американских мин не было, а были украинские и европейские.

Украина сможет в дальнейшем воевать без американской помощи. Такое мнение высказал полковник Игорь Губаренко, экс-комбриг 110-й бригады.

"Давайте просчитаем: за эти три года мы начали выпускать от своих патронов до беспилотников, которые летят на две тысячи километров. Да, будет определенная нехватка боеприпасов, будет чего-то не хватать, но мы уже проходили этот период, и тогда мы ровно стояли и воевали. Будет у нас не 100, а 50 снарядов - ну что ж, будем еще точнее и точнее стрелять", - рассказал он в интервью УП.

По его словам, во время обороны Великой Новоселки у них американских мин не было, а были украинские и европейские.

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"По технике - были М119, "Паладины". Они, кстати, замечательные машины, но у нас были четвертые, а хотелось бы пятые - они и по дальности, и по модификации разные. Это очень, очень неплохая система. Проблем со 155 калибром в Великой Новоселке не было, я бы сказал, что скорее не всегда была возможность использовать его так, как хотелось бы. Потому что и погодные условия, и разведка противника на это влияла. А вот советского калибра хотелось бы больше", - сказал Губаренко.

Он убежден, что Украина будет дальше воевать без американской помощи.

"Так мы и будем дальше воевать. Какое-то время будет тяжело, но мы все равно будем. Они не дали и половины той помощи, которую обещали. Но мы же воюем? Это наше государство... Военные надеются только на себя, на того, кто слева, справа, и кто в тылу - все остальное военных не интересует. Все знают, зачем мы воюем, почему мы ни одного метра этой земли не отдадим врагу", - добавил защитник.

Прекращение помощи США - мнение военных

Украинские военные расстроены тем, что США приостановили военную помощь Украине, однако утверждают, что найдут способ продолжать борьбу с РФ.

Своими мыслями поделились, в частности, военнослужащие мобильного подразделения ПВО под Киевом. Один из них, Алексей, отметил, что воспринял новость о приостановлении поставок вооружения из США не как решение американского народа, а как решение одного человека.

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