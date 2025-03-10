Бойцы рассказали, что пауза может повлиять, в частности, на сбивание российских ударных БПЛА с помощью пулемета M2 Browning.

Украинские военные расстроены тем, что США приостановили военную помощь Украине, однако утверждают, что найдут способ продолжать борьбу с РФ. Об этом пишет Business Insider.

Своими мыслями с изданием поделились, в частности, военнослужащие мобильного подразделения ПВО под Киевом. Один из них, Алексей, отметил, что воспринял новость о приостановке поставок вооружения из США не как решение американского народа, а как решение одного человека.

"Жаль, но мы будем бороться", - цитирует его издание.

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Бойцы рассказали, что пауза с поставками вооружения может, в частности, повлиять на возможность сбивать российские ударные беспилотники с помощью пулемета M2 Browning.

"Если закончатся боеприпасы к американскому пулемету, мы будем использовать другие средства", - сказал Алексей изданию и добавил, что "даже если они будут меньшего калибра, мы все равно свою работу выполним".

Заместитель командира части ПВО, которого также зовут Алексей, выразил надежду, что "в ближайшее время этот вопрос будет решен".

"Мы на своей земле и хотим ее защищать", - подчеркнул он.

Отмечается, что член парламентского комитета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин сказал журналистам издания, что Украина могла бы обойтись без американской поддержки тактических операций на линии фронта и вблизи них, но для более стратегических усилий участие США является решающим.

Приостановление помощи США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский не уйдет в отставку. По крайней мере так считает политолог Томас Егерь. Он предположил, что Трамп хочет свести счеты с Зеленским за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.

Также издание CBS News со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что нет никаких признаков, что помощь США Украине будет восстановлена. Отмечалось, что президент США Дональд Трамп, возможно, хочет большего, чем подписание соглашения о полезных ископаемых, чтобы возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине. При этом его конкретные условия для возобновления помощи все еще не определены.

Как сообщил представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, на переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта речь пойдет, в частности, и об обмене разведданными. В то же время он заверил, что "Соединенные Штаты никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что было нужно украинцам".

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